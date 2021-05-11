Москвичам рассказали о «здоровых» направлениях экспорта столичных компаний

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Все больше москвичей начинают следить за своим здоровьем и следовать моде на здоровое питание. Столичные компании стремятся поддержать этот тренд, и предоставляют покупателям возможность покупать полезные и натуральные продукты. Эксперты рассказали об основных направлениях «здорового экспорта» столичных предприятий.

Одним из таких направлений называют производство экологичной продукции, это, например, умные мусоропроводы, биодобавки или полезные батончики. На сегодняшний день в Москве функционирует более трех тысяч промышленных предприятий, задействованных в этой области.

— Согласно аналитическим данным центра поддержки и развития экспорта «Моспром», на долю Москвы приходится 12 процентов общероссийского экспорта здорового питания на сумму 154,21 миллиона долларов, или 183,54 тысячи тонн. По сравнению с 2019 годом Москва увеличила экспорт на 13,5 процента в денежном и 40,9 процента в натуральном выражении, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пищевые добавки и полезные завтраки, произведенные на московских предприятиях, отправились в 81 страну. Больше всего продукции поступило в Белоруссию. В числе самых крупных стран-потребителей столичной продукции выделяют Казахстан, Турцию, Азербайджан и Узбекистан.

Лидерами поставок на иностранные рынки стали биологически активные добавки (БАДы). В последние годы отмечается рост показателей экспорта.

— Больше всего этой продукции в прошлом году приобрели Казахстан, Узбекистан, Монголия и Латвия. География продукции охватывает 68 стран, в том числе Германию, Корею, Камбоджу и Австралию, — рассказала Наталья Шувалова, генеральный директор центра «Моспром».

Столичные предприятия экспортировали 4,27 тысячи тонн мюсли, гранолы и других элементов здорового завтрака в 35 стран мира. Первые позиции по объемам импорта из Москвы заняли Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и Китай. В будущем планируется отправлять продукцию в Германию, Великобританию, Сербию, Монголию, Индию, Марокко, Вьетнам и Малайзию, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что правительство временно ограничило экспорт гречки из России.

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