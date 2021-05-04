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Правительство временно запретило экспорт гречихи из России
Фото: Вечерняя Москва

Правительство временно запретило экспорт гречихи из России

Иван Юминов

Общество

В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство России временно запретило экспорт гречихи и гречневой крупы грубого помола в период с 5 июня по 31 августа этого года. Это следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 4 мая.

Под данный запрет не попали товары, вывозимые для оказания гуманитарной помощи, в качестве припасов, а также для военных баз России за рубежом. Кроме того, поставлять гречку можно будет для российских организаций на Байконуре и на Шпицбергене, отмечается в тексте постановления на интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось о том, что цены на гречку в России планируют стабилизировать к 2022 году.

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экспортгречкаправительство России
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