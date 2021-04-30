Цены на гречку в России планируют стабилизировать к 2022 году

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Цены на гречку снова поднимаются в России. Причины пока не ясны: либо мало посеяно, либо придерживают для экспорта. Жителям России предлагают ждать, пока цены стабилизируются. Это должно произойти к 2022 году. Помимо этого, они могут присмотреться к другим доступным крупам.

Отечественные поставщики предупредили торговые сети о том, что стоимость гречки будет увеличиваться. Ожидается, что крупа подорожает на десять процентов. Эту информацию подтвердили и представители торговых сетей.

В настоящее время в Министерстве сельского хозяйства разрабатывают меры для того, чтобы стабилизировать рост цен. Планируется сбалансировать их за счет увеличения посевных площадей. Тем временем Минпромторг обратился к торговым сетям с просьбой предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции.

В свою очередь в Минсельхозе заявили, что не видят причин для роста цен на гречневую крупу. На данный момент объемы производства удовлетворяют спрос предприятий переработки и в полном объеме обеспечивают потребности населения, отмечает телеканал 360.

Представитель ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева подтвердила, что ведомство в настоящее время ведет работу по данному вопросу. Пока рост цен на этот продукт в розницу не превышает десяти процентов.

— Заводам не хватает гречихи. И пока никто точно не может понять, то ли ее мало на рынке или аграрии просто не продают ее переработчикам. Вместе с тем влияние на ситуацию оказывает повышение стоимости упаковки, — пояснила Ирина Нагайцева.

Она также добавила, что поднялись цены на удобрения, а также увеличились затраты на хранение продукции. Дисбаланс на рынок приносят и растущие экспортные поставки.

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