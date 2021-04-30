Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Цены на гречку в России планируют стабилизировать к 2022 году
Фото: pixabay.com

Цены на гречку в России планируют стабилизировать к 2022 году

Елена Фролова

Потребление

Цены на гречку снова поднимаются в России. Причины пока не ясны: либо мало посеяно, либо придерживают для экспорта. Жителям России предлагают ждать, пока цены стабилизируются. Это должно произойти к 2022 году. Помимо этого, они могут присмотреться к другим доступным крупам.

Отечественные поставщики предупредили торговые сети о том, что стоимость гречки будет увеличиваться. Ожидается, что крупа подорожает на десять процентов. Эту информацию подтвердили и представители торговых сетей.

В настоящее время в Министерстве сельского хозяйства разрабатывают меры для того, чтобы стабилизировать рост цен. Планируется сбалансировать их за счет увеличения посевных площадей. Тем временем Минпромторг обратился к торговым сетям с просьбой предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции.

В свою очередь в Минсельхозе заявили, что не видят причин для роста цен на гречневую крупу. На данный момент объемы производства удовлетворяют спрос предприятий переработки и в полном объеме обеспечивают потребности населения, отмечает телеканал 360.

Представитель ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева подтвердила, что ведомство в настоящее время ведет работу по данному вопросу. Пока рост цен на этот продукт в розницу не превышает десяти процентов.

— Заводам не хватает гречихи. И пока никто точно не может понять, то ли ее мало на рынке или аграрии просто не продают ее переработчикам. Вместе с тем влияние на ситуацию оказывает повышение стоимости упаковки, — пояснила Ирина Нагайцева.

Она также добавила, что поднялись цены на удобрения, а также увеличились затраты на хранение продукции. Дисбаланс на рынок приносят и растущие экспортные поставки.

Читайте также: Минсельхоз отреагировал на информацию о возможном подорожании гречки

гречкарост цен на крупыМинпромторг РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Все мнения
О проекте