Александр Мажуга призвал бизнес активнее привлекать в свои проекты выпускников

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Современному бизнесу для развития нужны молодые кадры, поэтому компании должны больше внимания уделять студентам, чаще привлекать тех, кто еще учится в институте, в свои проекты, считает ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Ученый указал на необходимость вовлечения студентов в научные проекты компаний с возможностью их дальнейшего трудоустройства.

— Чтобы пригласить к себе в компанию перспективного молодого сотрудника завтра, надо уже сегодня внимательно присматриваться к студентам вузов. Мы должны создать условия, чтобы бизнес обратил внимание на перспективные студенческие исследования. Я общаюсь с представителями бизнеса и понимаю, что один из основных запросов сегодня — это перспективные молодые кадры. Бизнес должен понимать свою роль в формировании такого кадрового резерва, использовать свои преимущества ради будущего развития, — подчеркнул Александр Мажуга.

Сегодня все больше компаний самого разного размера приходят к выводу, что воспитание специалистов еще со студенческой скамьи позволяет получить серьезное преимущество на рынке, отметил ректор РХТУ.

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