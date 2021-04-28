Рестораторы активно открывают заведения в спальных районах города, создавая там новые точки притяжения

Официантка Инна Ракина работает в одном из ресторанов большого фудмолла, где расположены более полусотни самых разнообразных точек общепита / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

За десять лет в Москве количество заведения общепита увеличилось втрое — теперь их свыше 15 тысяч. Такой подсчет произвели вчера в Департаменте торговли и услуг.

Московская гастрономия становится все разнообразнее. Форматы заведений удивляют даже самую искушенную публику, а рейтинги столичных ресторанов давно в мировых строчках, в том числе в международных топ-50. А владельцы общепита с каждым годом преподносят новые сюрпризы. Еще недавно для многих грандиозным событием можно было назвать открытие фудмолла на месте трамвайного депо в центре города. Теперь такие форматы объединения сразу нескольких десятков точек общепита появляются и в спальных районах. Примерами могут служить большие гастрорынки на западе и юго-востоке Москвы.

Фудмолл в Западном округе только начал свою работу. Здесь посетители обнаружат гастрономическое пространство и продуктовый рынок, развлекательную зону и даже фитнес-центр. А что касается кухни, то здесь 30 гастрономических уголков, которые представляют блюда разных стран мира. Среди них кафе сети американских закусочных, грузинское кафе, ханойская уличная еда, традиционные греческие блюда и диковинки Северного Китая доступны гостям фудмолла. И все это под одной крышей.

— Посещение точек питания превращается для людей в еще один способ получения впечатлений, — поясняет управляющий проектом Вадим Захаров. — Они любят пробовать новое, посещать места с необычными концепциями.

Удаленность от центра не смущает владельцев бизнеса. Вадим Захаров отмечает, что в Москве внимание потребителей, ранее сфокусированное на центральных районах города, постепенно смещается на «спальники».

— Тренд «города в шаговой доступности» усилился во время пандемии — она выявила явную необходимость в развитой инфраструктуре вокруг дома, — уверен он.

Эту тенденцию еще раньше отследили и на западе столице. На проспекте Вернадского, около станции метро «Юго-Западная», с августа прошлого года работает фудмолл, где насчитывается около полусотни разнообразных заведений. Можно отведать корейскую, гавайскую, индийскую, европейскую, тайскую и даже аутентичную китайскую кухню. Здесь же разносятся запахи итальянской пасты, которой можно найти три десятка видов, пекутся ароматные булочки для хот-догов, а сорта картофеля для бельгийско-голландских блюд подбирают в одном из ведущих российских институтов.

Один из владельцев фудмолла Кирилл Лучин объясняет, что уход в спальные районы закономерен — бизнесу необходимы новые точки притяжения.

— Уже не надо ехать в центр, чтобы попробовать хорошую кухню, — говорит он. Кстати, в этом году столичные рестораны смогут попасть в «Красный гид» Michelin и получить возможность стать обладателями заветных «звезд».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый замруководитель аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава департамента торговли и услуг:

— Более 15 тысяч предприятий общепита открытой сети работают в Москве — это самый лучший показатель по стране по обеспеченности ресторанами, кафе, барами на количество жителей. Общепит — одна из самых динамично развивающихся отраслей: за последние десять лет количество предприятий в городе увеличилось почти втрое. Представлены кухни практически всех стран мира, а благодаря программе благоустройства «Моя улица» стали формироваться гастрокварталы.

ИСТОРИЯ

Взрывной рост фудмоллов случился в начале 2010-х годов. Их организуют на месте рынков. Одни из первых успешных проектов появились в Лондоне, Лиссабоне, Берлине, Варшаве, Будапеште. Самый популярный гастрорынок — барселонская la Boqueria, которая работает с 1836 года. Эту сравнительно небольшую площадку в 2600 «квадратов» ежемесячно посещают 1,2 миллиона человек. А Borough Market в лондонском Сити существует уже более 90 лет.

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