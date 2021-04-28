Зайдем, посидим: В Москве открылись летние веранды

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Летние веранды начали свою работу в столице — первые сезонные площадки открылись при стационарных заведениях города и уже ждут гостей. Всего таких веранд будет больше трех тысяч.

Пока для горожан открыты 100 веранд. И у них, кстати, крайне важная миссия. Заключается она не только в том, чтобы радовать москвичей возможностью выпить кофе или пообедать на свежем воздухе. Летние веранды призваны восстанавливать общепит — отрасль, которая вошла в число наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

— Открытие летних веранд поспособствует восстановлению дохода ресторанов и кафе после вынужденных ограничений из-за ситуации с коронавирусом. Кроме того, работа сезонных площадок позволяет предприятиям общепита не сокращать персонал, — заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк. — Московский общепит гораздо лучше себя чувствует, чем рестораны в Европе, которые закрыты почти год.

Он отметил, что рестораторы в том числе рассчитывают на длинные майские праздники.

— Тем не менее при условии хорошей погоды предприниматели могут рассчитывать на большое число посетителей как из числа москвичей, вернувшихся с дач, так и из числа гостей из регионов России, — продолжил министр.

Всего в этом году в схему размещения внесено свыше 3,2 тысячи сезонных кафе. Соблюдение требований к их размещению проверяет Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости. Так, площадь сезонных кафе не должна выходить за границы согласованной схемы размещения, веранды могут располагаться на расстоянии не более 5 метров от входа в помещение и не менее 25 метров от входа в метро, также веранды не должны мешать пешеходам. Владельцы кафе прилагают максимальные усилия, чтобы развить бизнес и удержать клиентов.

— Московские рестораторы повышают качество обслуживания, внедряют современные технологии, позволяющие готовить не просто вкусные, но и полезные блюда, реализуют меры по сдерживанию роста цен, используют различные дисконтные программы и скидки, проводят всевозможные акции для клиентов, — отметил заместитель руководителя Департамента торговли и услуг Москвы Александр Иванов.

Веранды заработали в основном в центре города. Однако удивлять гостей готовы и в других частях Москвы. Например, востребованным уже стал фудхолл на проспекте Вернадского, где владельцы ресторанов устроили 49 корнеров — филиалов своих ресторанов на одной площадке. А в районе Жулебино заработал фудмолл нового формата. Он объединяет под одной крышей гастрономическое пространство и продуктовый рынок, развлекательную зону и фитнес-центр. Гостей ждут кафе с разнообразными блюдами. Нашлось место и для кофеен и кондитерских. Еще одной изюминкой нового фудмолла станут рестораны итальянского шеф-повара Стефано Заффрани, который участвует сразу в нескольких проектах.

— Сегодня посетители уже довольно искушены большим разнообразием блюд, и посещение точек питания превращается для людей в еще один способ получения впечатлений. Они любят пробовать новое, посещать места с необычными концепциями, — отмечает управляющий проекта Вадим Захаров.

Фудмолл станет центром притяжения для горожан. Ожидается, что он привлечет 1,2 миллиона жителей близлежащих районов: Выхино-Жулебино, Люберцы, Котельники, Некрасовка, Косино, Дзержинский, Жуковский и Раменский.

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