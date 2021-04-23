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Власти Москвы считают, что летние веранды помогут восстановить сферу общепита
Фото: Анна Быкова

Власти Москвы считают, что летние веранды помогут восстановить сферу общепита

Анастасия Волоснова

Город

Открытие летних веранд в Москве поможет восстановить доход ресторанов и кафе после антиковидных ограничений во время пандемии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, в 2021 году в столице открылись более трех тысяч веранд. Алексей Немерюк добавил, что в Москве ситуация с общепитом обстоит лучше, чем в городах Европы.

Он уточнил, что рестораны по-разному смотрят на указ о майских праздниках. Часть бизнесменов считает, что москвичи уедут из столицы на дачу, оставив кафе без прибыли. Однако Алексей Немерюк подчеркнул, что в значимые праздничные даты горожане будут гулять по Москве и активно посещать рестораны.

Руководитель департамента отметил, что открытие летних веранд также позволит сохранить число сотрудников в ресторанах и кафе.

— Традиционно в летнее время, когда посетителей в ресторанах становилось меньше, рестораторам приходилось сокращать штат именно с июня по август. Сейчас благодаря тому, что большое количество людей предпочитают летние веранды, эти ставки сохраняются, — заключил руководитель департамента.

По его мнению, в теплый весенний период обедать и ужинать на летних верандах будет большое количество москвичей, что повысит посещаемость и прибыль ресторанов.

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Общепитлетолетняя веранда
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