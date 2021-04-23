Сергей Собянин: Около 30 процентов услуг в МФЦ переведут в онлайн

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В 2021 году около 30 процентов услуг в Московских многофункциональных центрах (МФЦ) полностью переведут в онлайн-формат. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, данные услуги будут доступны только в режиме онлайн.

— Нашей первой задачей было сделать клиентоориентированный сервис МФЦ, сейчас следующая задача — убрать все лишние хождения, которые там есть. В этом году процентов 30 оттуда переведем в режим онлайн, — уточнил Сергей Собянин.

Данные изменения позволят прекратить «лишнюю беготню и хождения» в МФЦ. Кроме того, в столичных центрах появятся другие возможности и услуги, пишет ТАСС.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве нового тоннеля Большой кольцевой линии метро.

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