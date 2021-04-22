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Сергей Собянин рассказал о строительстве нового тоннеля БКЛ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о строительстве нового тоннеля БКЛ

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Печатники Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о строительстве нового тоннеля на Большой кольцевой линии на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, тоннель будет двухпутным.

— Щит проложит сразу два пути на востоке — между «Печатниками» и «Нагатинским затоном», — написал глава города.

Он уточнил, что на данный момент строители завершают проходческие работы.

Кроме того, мэр столицы пообещал, что все тоннели на Большом кольце будут достроены.

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ремонт тоннеляМоскваСергей Собянин
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