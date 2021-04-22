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Фотовыставка «Строительство госпиталя в Вороновском» открылась в Москве
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Фотовыставка «Строительство госпиталя в Вороновском» открылась в Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, поселение Вороновское, квартал № 10 Карта всех событий

Фотовыставка «Строительство госпиталя в Вороновском» открылась в парке искусств «Музеон». Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, экспозиция приурочена к годовщине окончания строительства инфекционной больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией в поселении Вороновское. Москвичи и гости столицы смогут увидеть уникальные кадры со стройки объекта. Они узнают о том, как строители всего за 37 дней с нуля возвели инфекционную клинику, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Бочкарев напомнил, что в строительстве Центра инфекционных болезней «Вороновское» участвовали 27 подрядных организаций. Всего было использовано более 1,5 тысячи единиц техники. Первые пациенты с коронавирусом в медицинское учреждение поступили 20 апреля 2020 года.

В настоящее время в центре «Вороновское» работают свыше 350 врачей и медсестер. Клинический центр рассчитан на 800 коек с возможностью расширения до 900 коек. Общая площадь медицинского учреждения составляет порядка 80 тысяч квадратных метров.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал об итогах первого года работы госпиталя «Вороновское»

выставкаАндрей БочкаревЦентр инфекционных болезней «Вороновское»
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