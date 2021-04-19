Тысячи спасенных жизней: как работает Центр инфекционных болезней «Вороновское»

Медицинские сестры Юлия Мусатова (слева) и Гульназ Шарифулина сопровождают пациентов при их транспортировке из приемного покоя в реанимационное или инфекционное отделения / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

20 апреля исполняется год, как в Центр инфекционных болезней «Вороновское» поступили первые пациенты с коронавирусом. Накануне этой даты там побывал корреспондент «Вечерней Москвы».

Решение о том, что Москве необходимо новое специализированное лечебное учреждение, где больные с коронавирусом, в том числе и самые тяжелые, могли бы получать лечение, столичные власти приняли в марте 2020 года. И уже через месяц, 20 апреля, в Инфекционный центр в поселении Вороновское Новой Москвы поступили первые пациенты.

Ударная стройка

— Интересная цифра: 12 тысяч строителей возводили Инфекционный центр, и столько же человек нам удалось исцелить от новой коронавирусной инфекции за год, — говорит заместитель главного врача больницы № 68 имени Демихова по медицинской части Николай Карпун.

Недаром площадку будущего Инфекционного центра «Вороновское» весной прошлого года называли «стройкой века». Консолидированными усилиями нескольких строительных компаний удалось в кратчайшие сроки построить не просто временный госпиталь, а настоящее современное лечебное учреждение, оснащенное массой необходимого оборудования.

— За год мы использовали много новых медицинских технологий, позволяющих эффективно лечить тяжелые формы новой коронавирусной инфекции, — это современные подходы к респираторной поддержке, применение новых моноклональных антител, позволяющих снизить цитокиновый шторм (воспалительная реакция в организме. — «ВМ»), применение ковидной плазмы и многое другое, — отмечает Николай Карпун.

Работа не прекращается

Сейчас в Центре инфекционных болезней трудятся более 350 врачей и медсестер. Для них на территории центра построили удобные общежития с двухместными «кубриками», зонами отдыха и спортивными площадками.

Вместе с начальником материально-технического отдела госпиталя Сергеем Куприяновым мы заглянули в один из жилых блоков — внутри очень тихо.

— А как иначе? Те, кто после смены, — спят, а кто не спит — тот работает, — пояснил Куприянов.

В зоне отдыха расположились мягкие кожаные диваны и столики — после работы врачи при желании могут собраться там компанией.

— Хотя, конечно, в пик пандемии всем было не до совместных посиделок — после смены с ног валились, — рассказывает Сергей Куприянов.

Центр инфекционных болезней — это замкнутая система со строго выстроенной логистикой. Попасть из хозяйственной зоны в лечебную медики могут только через санпропускник. Там они переодеваются в рабочую одежду, а заходя обратно в хозяйственную зону, обязательно принимают душ. Автомобили скорой помощи после того, как привезут пациента в приемное отделение, обязательно проходят дезинфекцию до выезда за территорию госпиталя.

На наших глазах машина скорой привезла очередного пациента. Врачи передали в окошко диспетчерской медицинскую документацию, и диспетчеры направили машину ко входу в один из 15 приемных боксов. А следом приезжает другая машина — местный транспорт, курсирующий по территории Центра инфекционных болезней. И медсестры Гульназ Шарифулина и Юлия Мусатова сопровождают пациента из другого приемного бокса в машину, чтобы доставить недавно прибывшего больного в инфекционное отделение.

В реанимационном отделении врачи и медсестры готовят чистый мельцеровский бокс к поступлению новых пациентов, проверяют все оборудование. Медсестра-анестезиолог Анастасия Филиппова, глядя на нас через наполовину запотевшие защитные очки, рассказывает, что она работает здесь ровно год — со дня открытия центра.

— Зимой, конечно, было больше пациентов, зато в СИЗах (средства индивидуальной защиты. — «ВМ») работать было не так жарко, как сейчас, — отмечает Анастасия Филиппова.

Новые технологии

Как и большинство столичных учреждений здравоохранения, Московский клинический центр инфекционных болезней подключен к системе ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система).

— Это полностью цифровая платформа, позволяющая нам оперативно использовать медицинскую документацию и информацию, которая касается наших пациентов. Она дает возможность соотнести этапы оказания медицинской помощи и не иметь проблем с быстрой оценкой состояния больного, — отмечает Николай Карпун.

Сейчас в Центре инфекционных болезней находится 555 пациентов с коронавирусом, ежедневно поступает от 50 до 80 новых больных, примерно столько же выписываются. Никто из врачей не сомневается в том, что пандемию мы победим — это вопрос времени. А когда коронавирус перейдет в разряд сезонного гриппа, необходимость в центре не отпадет. Главврач больницы имени Демихова Сергей Переходов уверен, что центр в дальнейшем может быть переориентирован на прием больных с любыми инфекционными заболеваниями.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

27 подрядных организаций участвовали в строительстве Центра инфекционных болезней «Вороновское», было использовано более 1,5 тысячи единиц техники. В настоящее время в центре «Вороновское» трудятся свыше 350 врачей и медсестер. Клинический центр рассчитан на 800 коек с возможностью расширения до 900 коек. Общая площадь медицинского учреждения составляет порядка 80 тысяч квадратных метров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— Проект Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» допущен к участию в основном этапе Международного конкурса MIPIM Awards в номинации Best healthcare development — «Лучший проект в области здравоохранения». Госпиталь возведен в рекордные для такого объекта сроки — за 37 дней. Его необходимость и значимость в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции сложно недооценить. В строительстве госпиталя были задействованы лучшие специалисты строительной отрасли Москвы.

Итоги конкурса будут подведены осенью этого года. Награда MIPIM Awards является одной из самых авторитетных и значимых в сфере архитектуры и строительства.

Читайте также: РФПИ оценил эффективность «Спутника V» после вакцинации 3,8 миллиона россиян