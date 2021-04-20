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1к6Б, квартал № 10, поселение Вороновское, Москва, Россия Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах первого года работы госпиталя «Вороновское». Соответствующее сообщение главы города было опубликовано в его личном блоге.

Мэр напомнил, что клиника открылась ровно год назад. Центр построили за месяц, после чего он начал помогать москвичам бороться с пандемией коронавируса. За время работы врачи госпиталя вылечили более 12,5 тысячи москвичей с коронавирусом. По словам Сергея Собянина, самому пожилому пациенту было 95 лет.

Глава города отметил, что в центре провели более 17 тысяч КТ-исследований и 187 тысяч ПЦР-тестов. Всего в лаборатории госпиталя сделали более 3,2 миллиона анализов. Кроме того, более 400 врачей прошли специальное обучение по борьбе с коронавирусом.

— Стационар рассчитан на прием до 800 пациентов. Каждая койка может быть трансформирована в реанимационную в течение суток. За минувший год пациенты получили около 3 000 тонн кислорода и 150 литров плазмы, — написал мэр.

Он уточнил, что клиника расположена далеко за МКАД, из-за чего врачи работают вахтовым методом. Для врачей обустроены общежития и зоны отдыха. Сергей Собянин отметил, что центр также оснащен современным медицинским оборудованием.

По словам мэра, госпиталь станет обычной инфекционной больницей, когда в регионе победят пандемию коронавируса.

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