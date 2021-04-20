Москвичи смогут привиться от COVID-19 в ЦУМе и еще в двух торговых центрах

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, улица Петровка, 2 Карта всех событий

С 21 апреля москвичи смогут вакцинироваться от коронавируса в ЦУМе, а также еще в двух торговых центрах столицы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с 21 апреля выездные бригады вакцинации заработают в торговых центрах «Шангал» и «XL Дмитровка». Кроме того, врачи начнут делать прививку от коронавируса в ЦУМе.

— Практика показывает, что проходить вакцинацию москвичи предпочитают именно в таких точках. К примеру, в ГУМе прививку сделали уже более 15,5 тысячи человек. Поэтому мы продолжаем расширять возможности для вакцинации, выбирая для ее проведения главные точки притяжения, — отметила Анастасия Ракова.

Она добавила, что подобное развитие выездных бригад вакцинации от коронавируса стало традиционным для столицы.

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