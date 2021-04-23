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Сергей Собянин: Необходимо перестроить УК РФ в отношении интернет-преступлений
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сергей Собянин: Необходимо перестроить УК РФ в отношении интернет-преступлений

Анастасия Волоснова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о необходимости пересмотреть уголовное право из-за роста интернет-преступности. С соответствующим заявлением глава города выступил в пятницу, 23 апреля.

По словам мэра, в Москве и России растет число интернет-преступлений. В частности, преступность в интернете в столице выросла на 40 процентов и продолжает увеличиваться в арифметической прогрессии, уточнил Сергей Собянин.

— И здесь, конечно, нужно перестроить все: и правоохрану, и Уголовный кодекс, и Уголовно-процессуальный, и вообще осмысление всех этих вещей. Они тоже не абстрактны. Они абсолютно, абсолютно реальны. Сегодня интернет-преступность сосредоточена даже не у нас, а по границе, — заявил глава города.

Он добавил, что с новыми вызовами необходимо бороться на другом уровне.

При этом Сергей Собянин отметил снижение в столице случаев угона машин из-за систем фото- и видеонаблюдения, пишет агентство городских новостей «Москва».

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