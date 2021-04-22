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Сергей Собянин: доступ к электронной медицинской карте для москвичей стал проще
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин: доступ к электронной медицинской карте для москвичей стал проще

Кирилл Николаев

Город

Доступ к электронной медицинской карте (ЭМК) стал проще для жителей столицы. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, чтобы начать пользоваться ЭМК, горожанам приходилось пройти утомительную процедуру авторизации, которая занимала несколько дней. С 22 апреля многим людям сделать это будет гораздо проще.

— Мы проактивно открыли доступ к электронным медицинским картам для всех москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru, — заявил Сергей Собянин.

Он отметил, что это решение касается 2,9 миллиона человек, которые верифицировали себя на официальном сайте мэра Москвы. Теперь для пользования ЭМК горожанам достаточно просто выбрать эту услугу на официальном сайте мэра Москвы. Если речь идет об электронной карте ребенка, то нужно добавить в свой профиль данные о детях.

Сергей Собянин подчеркнул, что благодаря нововведению ЭМК смогут пользоваться 5,2 миллиона человек, что составляет более 40 процентов жителей столицы.

Читайте также: Московские детские поликлиники полностью перейдут на электронные медкарты осенью 2021 года

МоскваСергей Собянинэлектронная медицинская карта
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