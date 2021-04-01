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Летние кафе и веранды начали открываться в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Летние кафе и веранды начали открываться в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Летние кафе и веранды начали открывать в Москве в четверг, 1 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего в столице должно открыться 3221 сезонное кафе, что в два раза больше, чем в 2020 году.

Уточняется, что для регистрации летние веранды необходимо вносить в «Схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания». В течение 15–30 дней заявку предпринимателей рассмотрят специалисты. При открытии веранды бизнесмены должны не нарушать внешний облик города и соблюдать другие требования.

С 2019 года предприниматели могут оставлять свои летние веранды на зиму, если они не мешают проходу граждан и не портят внешний вид столицы.

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