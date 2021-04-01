Сергей Собянин: Полностью замкнем Большое кольцо метро через полтора–два года

Фото: Сайт Сергея Собянина

Большую кольцевую линию метро в Москве планируют замкнуть через полтора–два года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, на других участках БКЛ метро в настоящее время идет активное строительство.

— В этом году закончим проходку тоннелей, откроем еще несколько станций. А через полтора–два года полностью замкнем Большое кольцо, — отметил мэр.

Ранее в столице открыли две станции БКЛ метро — «Народное Ополчение» и «Мневники».

По словам мэра Москвы, открытие новых станций поможет сократить на 30–40 минут время в пути для проживающих в этом районе москвичей.

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