Сергей Собянин: Полностью замкнем Большое кольцо метро через полтора–два года
Большую кольцевую линию метро в Москве планируют замкнуть через полтора–два года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
По его словам, на других участках БКЛ метро в настоящее время идет активное строительство.
— В этом году закончим проходку тоннелей, откроем еще несколько станций. А через полтора–два года полностью замкнем Большое кольцо, — отметил мэр.
Ранее в столице открыли две станции БКЛ метро — «Народное Ополчение» и «Мневники».
По словам мэра Москвы, открытие новых станций поможет сократить на 30–40 минут время в пути для проживающих в этом районе москвичей.
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