Сергей Собянин: Реконструкция участка Каланчевская — Курская МЖД выполнена на 45 процентов

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район Карта всех событий

Реконструкция участка Каланчевская — Курская Московской железной дороги (МЖД) нужна для запуска четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4), и она выполнена на 45 процентов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 31 марта.

По словам главы города, работы проводятся в сложных условиях: движение поездов не останавливается на участке реконструкции.

— Тем не менее на сегодняшний день 45 процентов от объема реализовано, и железнодорожники активно работают над ним, насколько это возможно. Надеюсь, что в 2023 году будет полностью реализован, — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что реализация проекта потребует ограничения движения на МЦД-2. Однако в итоге это приведет к увеличению скорости поездов и вводу МЦД-4.

— Чтобы запустить четвертый диаметр, необходимо расширить самую узкую и проблемную горловину, которая есть на железной дороге на Московском узле, — пояснил столичный мэр.

Глава города отметил, что в настоящее время ведется работа на третьим, четвертым и пятым маршрутами диаметров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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