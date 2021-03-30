Сергей Собянин назвал второго обладателя статуса «Московский инвестор»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Предприятию по производству напитков и продуктов питания «Вимм-Билль-Данн» присвоили статус «Московский инвестор». Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, рассказала пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Компании, получившие статус «Московский инвестор», могут поменять льготную ставку налога на вторую категорию — восемь процентов.

— Инвестиционный налоговый вычет предоставляется при условии осуществления инвестиций в основные средства со сроком полезного использования от трех до 30 лет (за исключением зданий, сооружений, передаточных устройств) в объеме 200–300 миллионов рублей (категория 1) или свыше 300 миллионов рублей (категория 2), — говорится в сообщении.

Компания «Вимм-Билль-Данн» состоит из 20 производственных предприятий, которые выпускают молочные продукты, соки и воду в городах по всей России. В Москве работают два предприятия компании, где работают 3920 человек со средней зарплатой 83,8 тысячи рублей в месяц.

Каждый день продукцию компании потребляют около двух миллионов москвичей. Сообщается, что компания закрывает 20 процентов потребностей жителей столицы в молочной продукции.

— В 2020 году правительство Москвы заключило с АО «Вимм-Билль-Данн» офсетный контракт на поставку 38 позиций детского питания для молочно-раздаточных пунктов, включая молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочную и сухую смеси. Контракт заключен на 10 лет, из которых два года отводится на организацию производства. Продукция будет иметь особую маркировку и брендинг, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в производство инвестируют 2,1 миллиарда рублей. Контракт стоил 30,6 миллиарда рублей, добавили в ведомстве. Присвоение компании статуса «Московский инвестор» ускорит реализацию инвестиционных проектов в Москве, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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