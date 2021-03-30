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Сергей Собянин открыл новое производство медицинских изделий на базе ЦИТО
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин открыл новое производство медицинских изделий на базе ЦИТО

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Приорова, 10Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр труда и социальной защиты России Антон Котяков открыли площадку по производству протезно-ортопедических изделий и имплантов в ФГУП «ЦИТО» в столичном районе Коптево во вторник, 30 марта.

По словам Сергея Собянина, в городе появилось первоклассное высокотехнологичное производство, мирового уровня. Глава города назвал производство медоборудования важным для столицы проектом.

— Важный проект с точки зрения инноваций, технологий высочайшего уровня — с одной стороны. С другой стороны, замена огромного потока импортной продукции. И в третьих, самое главное, это создание первоклассных медицинских изделий для тысяч людей, которые попадают в страшную ситуацию с ампутацией ног, заменой суставов, — сказал столичный мэр.

Он отметил, что каждый год в Москве проводится свыше 10 тысяч сложнейших операций.

Сергей Собянин уточнил, что город совместно с ЦИТО запускает проект, который позволит осуществлять персональное сопровождение человека, перенесшего ампутацию конечностей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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