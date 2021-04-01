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Сергей Собянин открыл станции БКЛ метро «Народное Ополчение» и «Мневники»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин открыл станции БКЛ метро «Народное Ополчение» и «Мневники»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, 27Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена «Народное Ополчение» и «Мневники» в четверг, 1 апреля.

— Запускаем сегодня две станции метро в Хорошево-Мневники. Большой московский район получил впервые две станции метрополитена, ну и Большая кольцевая линия метро приросла еще двумя станциями, — написал глава города в своем личном блоге.

Он отметил, что теперь в составе БКЛ 12 станций, осталось построить еще 19. Столичный мэр уточнил, что город справится с этой задачей.

Сергей Собянин рассказал, что на этих станциях каждый день будут перемещаться около 40 тысяч человек, в перспективе есть намерение увеличить пассажиропоток до 90 тысяч.

Мэр подчеркнул, что новые маршруты помогут сократить на 30-40 минут время в пути для проживающих в этом районе москвичей.

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открытие станцииметро МосквыСергей Собянин
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