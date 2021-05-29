Сергей Собянин открыл вокзал Восточный для поездов дальнего следования

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Россия, Москва, Восточный вокзал Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров официально открыли новый вокзал Восточный для поездов дальнего следования.

— Сегодня большое событие — впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станции метрополитена, и МЦК, создавая крупный пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до места назначения, — заявил глава города.

Он добавил, что около 30 миллионов человек активно пользуются Центральным транспортным узлом.

Новый вокзал Восточный был построен в 2020–2021 годах в составе крупного транспортно-пересадочного узла «Черкизово». На проект были переведены 24 пары поездов дальнего следования с Курского вокзала: поезда «Ласточка», «Стриж» и другие транзитные поезда.

Благодаря пересадке на МЦК пассажиры смогут сэкономить около 40 минут своего времени, рассчитанного на поездку. Кроме того, новое здание путей сообщения поможет разгрузить Курский вокзал на 35 процентов.

Вокзальный комплекс включает современный пассажирский терминал, две новые платформы и два выхода. В здании обустроены зал ожидания на 200 мест, автоматические камеры хранения, универсальные билетные кассы и многочисленные фуд-корты.

Ожидается, что открытие вокзала Восточный увеличит количество пассажиров на ТПУ «Черкизово» до 75 тысяч в день, передает агентство городских новостей «Москва».

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