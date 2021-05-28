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Сергей Собянин включил в программу реновации 13 новых стартовых площадок
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин включил в программу реновации 13 новых стартовых площадок

Иван Юминов

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 28 мая.

Новые площадки расположены в 12 районах города, их площадь составит 248,2 тысячи квадратных метров жилья. Новые квартиры на этих площадках смогут получить девять тысяч москвичей, следует из документа, размещенного на официальном портале мэра Москвы.

Всего по программе ведется строительство и проектирование 263 домов площадью 4,6 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось, что более 90 московских домов по реновации введут в эксплуатацию в 2021 году.

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