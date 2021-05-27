Более 90 московских домов по реновации введут в эксплуатацию в 2021 году

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В 2021 году в эксплуатацию планируется ввести более 90 домов по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Так, общая площадь задействованных в программе домов составит около 1,5 миллиона «квадратов». К настоящему времени 22 дома уже успешно функционируют.

Руководитель ведомства Рафик Загрутдинов пояснил, что в совокупности с момента запуска программы было введено в эксплуатацию 114 жилых помещений и передано под заселение 90. Кроме того, 173 объекта находятся на стадии строительства.

Ранее сообщалось, что Мосгосстройнадзор с начала года оформил 12 разрешений на строительство домов по программе реновации в столице.

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