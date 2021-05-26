Двенадцать разрешений на строительство домов по реновации оформили с начала года в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мосгосстройнадзор с начала года оформил 12 разрешений на строительство домов по программе реновации в столице. Об этом заявил глава ведомства Игорь Войстратенко в среду, 26 мая.

— С начала 2021 года специалисты Комитета на объектах реновации провели 204 проверки. К ним на регулярной основе привлекался Центр экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), эксперты которого выдали 1803 заключения по проведенным лабораторно-инструментальным испытаниям, измерениям, экспертизам материалов и конструкций на данных объектах, — рассказал руководитель организации.

Общая площадь домов составит более 360 тысяч квадратных метров, в них будут 3306 квартир. Всего по программе реновации в Москве возводят дома на 174 площадках, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что более 70 квартир построили в Москве по программе реновации для маломобильных групп населения.

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