Более 70 квартир построили в Москве по программе реновации для маломобильных групп населения

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В рамках программы реновации одной из задач стало обеспечение комфортной городской жизни, в том числе для маломобильных групп населения. Чтобы достичь этого, столичными властями были учтены предложения общественных организаций инвалидов. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— В рамках программы реновации построено и введено в эксплуатацию 113 домов, в которых запроектировано более 70 квартир для инвалидов-колясочников. На сегодняшний день 40 таких квартир переданы под заселение, — отметил Левкин.

Также он напомнил о том, что «стартовые» жилые дома для переселения выбираются, исходя из потребностей данной категории лиц, и утверждаются рабочей группой по программе реновации.

К особенностям квартир для маломобильных групп населения относятся: входная дверь с двусторонними поручнями, отрегулированными для удобства человека на коляске, двумя глазками на разной высоте, специальный санитарный блок, который объединяет унитаз с поручнями и расширенную ванную. Все коридоры и помещения в них позволяют беспрепятственно перемещаться на коляске, разворачиваться и самостоятельно ухаживать за собой.

В свою очередь лифтовые холлы, лестничные площадки и зоны входа также оборудованы всем необходимым для перемещения лиц с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что более десяти новостроек по программе реновации передали под заселение в 2021 году.

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