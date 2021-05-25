Более 10 новостроек по программе реновации передали под заселение в 2021 году

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Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Митино, посёлок Новобратцевский, Парковая улица, 33 Карта всех событий

В 2021 году под заселение по программе реновации передали 13 новостроек на две тысячи квартир, общая площадь которых составила более 115 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в новые дома смогут переселиться более четырех тысяч москвичей.

— Программа реновации началась в 2017 году, за это время москвичам для переселения было передано 89 новостроек общей площадью более одного миллиона квадратных метров, в которых почти 20 тысяч квартир, — пояснил Максим Гаман.

Пять новых домов возвели на востоке Москвы, еще по два — на севере, юго-востоке и юго-западе города. Кроме того, один дом построили на юге столицы по адресу Варшавское шоссе, дом 139. Еще одна новостройка появилась на северо-западе столицы по адресу Парковая улица, дом 33.

С начала реализации программы в Москве организовали переселение 38 тысяч горожан из 256 домов. На данный момент в новых квартирах проживают свыше 30 тысяч москвичей, уточнил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— На данный момент проектируется и строится 263 дома общей площадью 4,6 миллиона квадратных метров. Они расположены во всех городских округах. Все новостройки отвечают высоким требованиям программы реновации: в них выполнена современная отделка помещений, места общего пользования адаптированы для маломобильных граждан, — добавил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что с начала программы реновации в столице возвели 114 новостроек.

Ранее сообщалось, что первые советские небоскребы отремонтируют на Халтуринской улице.

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