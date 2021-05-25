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Россия, Москва, Халтуринская улица Карта всех событий

Первые советские небоскребы отремонтируют на Халтуринской улице в Москве. В программу капитального ремонта включили 12 многоэтажек.

Уточняется, что 14-этажные здания одной типовой серии были построены в первой половине 1970-х годов. Дома находятся возле Черкизовского пруда.

Первый дом, в котором стартовали ремонтные работы, расположен по адресу Халтуринская улица, дом 14, корпус 2. В настоящее время в здании обновляют системы водоотведения и теплоснабжения, а также ремонтируют кровлю и фасады.

Работы в рамках капитального ремонта будут также проводить в доме 2, доме 8, первом и втором корпусе дома 4 и других зданиях на Халтуринской улице. С полным списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что промзону Чертаново площадью 8,56 гектара реорганизуют в Москве.

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