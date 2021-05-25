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Социальные объекты построят на месте бывшей промзоны Октябрьское Поле
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Социальные объекты построят на месте бывшей промзоны Октябрьское Поле

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Щукино Карта всех событий

На территории бывшей промышленной зоны Октябрьское Поле возведут школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Реорганизацию территории проведут в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Уточняется, что в Мосгосэкспертизе уже выдали разрешение на строительство детского сада в промзоне.

— В рамках проекта «Индустриальные кварталы» инвестор возведет два детских сада на 200 мест, школу и поликлинику, а также недвижимость общей площадью более 170 тысяч квадратных метров. На прошлой неделе было получено положительное заключение на строительство первого детского сада и четырех жилых домов, — пояснил Владимир Ефимов.

Он напомнил, что договор о реорганизации промзоны подписали в 2020 году. Все работы должны будут завершить в 2026 году.

При этом в течение двух лет на первом этапе строительства будет открыта школа на 800 мест. В настоящее время на территории промзоны возводят поликлинику и стоматологию на 150 посещений в смену, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что промзону Чертаново площадью 8,56 гектара реорганизуют в Москве.

Читайте также: Департамент строительства Москвы приступил к сносу дома по программе реновации

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