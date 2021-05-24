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Департамент строительства Москвы приступил к сносу дома по программе реновации
Фото: mos.ru

Департамент строительства Москвы приступил к сносу дома по программе реновации

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, проезд Дежнёва, 22к3 Карта всех событий

Дом в районе Южное Медведково сносят по программе реновации. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание находится по адресу проезд Дежнева, 22, корпус 3. Его жители переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой в том же районе, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что дом демонтируют за счет городского бюджета. По технологии умного сноса — процесс экологичный, безопасный, отходы после него перерабатываются.

В целом по программе реновации на территории Москвы снесли уже 50 домов.

Ранее сообщалось, что 13 спортивных объектов планируется ввести в 2021 году в столице.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Более 30 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры

реновациядемонтаж объектоврайон Южное Медведково
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