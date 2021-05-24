Департамент строительства Москвы приступил к сносу дома по программе реновации
Дом в районе Южное Медведково сносят по программе реновации. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Здание находится по адресу проезд Дежнева, 22, корпус 3. Его жители переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой в том же районе, пишет официальный сайт мэра Москвы.
Уточняется, что дом демонтируют за счет городского бюджета. По технологии умного сноса — процесс экологичный, безопасный, отходы после него перерабатываются.
В целом по программе реновации на территории Москвы снесли уже 50 домов.
Ранее сообщалось, что 13 спортивных объектов планируется ввести в 2021 году в столице.
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