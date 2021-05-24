Тринадцать спортивных объектов планируется ввести в 2021 году в столице

Ход строительства спортивных объектов в «Лужниках» / Фото: Сергей Киселев / Агентство городских новостей «Москва»

В этом году в столице планируют ввести в эксплуатацию 13 спортивных объектов. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В 2021 году запланирован ввод 13 объектов спорта, из них один объект уже введен в эксплуатацию – это физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК — прим. «ВМ») по адресу Коломенский проезд, 13, — цитирует Загрутдинова Интерфакс.

По словам главы департамента, среди объектов, ввод которых намечен на 2021 год, Международный центр самбо и центр бокса. Эти сооружения появятся на территории Спорткомплекса «Лужники». Также в текущем году планируют открыть многофункциональный комплекс, пять ФОКов, два футбольных поля, манеж для занятия легкой атлетикой и BMX-велодром.

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