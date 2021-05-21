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Дом на 182 квартиры построили по реновации на улице Юных Ленинцев
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Дом на 182 квартиры построили по реновации на улице Юных Ленинцев

Кирилл Николаев

Город
улица Юных Ленинцев,73Карта всех событий

Жилой дом построили по программе реновации в районе Кузьминки на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект находится по адресу улица Юных Ленинцев, владение 73. Жилой дом рассчитан на 182 квартиры. В них выполнена улучшенная отделка.

Первый этаж — нежилой. Здесь расположены вестибюль, лифтовой холл, комната дежурного, комната для хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков и технические помещения. Придомовую территорию и зоны лифтовых кабин оборудовали камерами видеонаблюдения.

Территорию вокруг дома благоустроили. Рабочие установили детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха. Они разбили газоны, высадили деревья и кустарники, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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реновацияМоскважилой дом
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