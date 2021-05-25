Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Свыше 280 москвичей решили докупить жилплощадь по программе реновации
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Свыше 280 москвичей решили докупить жилплощадь по программе реновации

Юлия Павлушова

Город

После переезда по программе реновации 283 жителя столицы решили приобрести дополнительную площадь в течение двух лет с заключения договора. Об этом во вторник, 25 мая, рассказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Уточняется, что участники программы могут докупить квадратные метры со скидкой 10 процентов. Они направили заявки в Московский фонд реновации жилой застройки. Подписано уже 202 договора, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

При этом площадь нового жилья не должна превышать 100 квадратных метров. Расплатиться можно и с привлечением заемных средств.

Ранее сообщалось, что жилой дом на 318 квартир построят по программе реновации в Нагорном районе.

Читайте также: Росреестр поставил на кадастровый учет дом в составе проблемного ЖК в центре Москвы

жильереновацияпокупка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Все мнения
О проекте