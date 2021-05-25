Свыше 280 москвичей решили докупить жилплощадь по программе реновации

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

После переезда по программе реновации 283 жителя столицы решили приобрести дополнительную площадь в течение двух лет с заключения договора. Об этом во вторник, 25 мая, рассказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Уточняется, что участники программы могут докупить квадратные метры со скидкой 10 процентов. Они направили заявки в Московский фонд реновации жилой застройки. Подписано уже 202 договора, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

При этом площадь нового жилья не должна превышать 100 квадратных метров. Расплатиться можно и с привлечением заемных средств.

Ранее сообщалось, что жилой дом на 318 квартир построят по программе реновации в Нагорном районе.

Читайте также: Росреестр поставил на кадастровый учет дом в составе проблемного ЖК в центре Москвы