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Росреестр поставил на кадастровый учет дом в составе проблемного ЖК в центре Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Росреестр поставил на кадастровый учет дом в составе проблемного ЖК в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Мытная улица, 40к4 Карта всех событий

В Москве на кадастровый учет поставили корпус 23-этажного дома на 126 квартир в составе проблемного жилого комплекса на Якиманке. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Росреестра.

Здание площадью порядка 16 тысяч квадратных метров расположено по адресу улица Мытная, дом 40, корпус 2. В доме организовали 82 двухкомнатные квартиры, а также 42 однокомнатные квартиры.

— В настоящее время столичным Росреестром принято решение поставить на кадастровый учет уже третий дом (корпус № 2) одного из городских долгостроев ЖК Sky House на Якиманке, возведение этого объекта началось еще в 2008 году, — пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, в ноябре 2020 года кадастровый номер получил первый корпус ЖК. Майданов уточнил, что первым на кадастровый учет был поставлен пятый корпус ЖК. Здание достроили в 2019 году, после чего оформили в мае этого же года.

Ранее сообщалось, что стартовый дом по программе реновации появится в районе Филевский Парк.

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