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Жилой дом на 318 квартир построят по программе реновации в Нагорном районе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Жилой дом на 318 квартир построят по программе реновации в Нагорном районе

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Электролитный проезд Карта всех событий

Жилой дом на 318 квартир появится по программе реновации в Нагорном районе. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Здание возведут в Электролитном проезде. В доме организуют 74 однокомнатных, 186 двухкомнатных, 50 трехкомнатных квартир. Кроме того, в здании будут расположены пять четырехкомнатных и три шестикомнатных квартиры. Уточняется, что часть помещений в доме адаптируют для маломобильных граждан.

На первых этажах новостройки будут расположены помещения общественного назначения. Уточняется, что фасад дома облицуют клинкерной плиткой с вентилируемым зазором.

— В рамках проекта запланирована одноэтажная подземная автостоянка. Въезд и выезд автомобилей будет осуществляться через ворота по одной однопутной рампе, оборудованной светофорами, — отметил Валерий Леонов.

Территорию в районе новостройки благоустроят. Пространство озеленят, возле дома поставят детские площадки, организуют зоны для отдыха и занятий спортом, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что более 280 человек в Москве хотели купить допплощадь в домах по программе реновации.

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