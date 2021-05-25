Более 280 человек в Москве хотели купить допплощадь в домах по программе реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Боле 280 человек планировали купить дополнительную площадь в домах по программе реновации за два года. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, фонд реновации получил 283 заявки на возможность докупить площадь в стартовых домах по реновации. В настоящее время москвичи подписали 202 договора. Всего с начала реализации программы зафиксировано 1100 обращений и заключено более 960 договоров.

Уточняется, что участники программы могут докупить жилье со скидкой десять процентов в момент переселения или в течение двух лет после переезда. При этом докупаемая площадь не должна превышать 100 квадратных метров, напомнил Сергей Левкин.

Ранее сообщалось, что Росреестр поставил на кадастровый учет дом в составе проблемного ЖК в центре Москвы.

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