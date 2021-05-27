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Более 204 тысяч электронных заявлений оформил Росреестр Москвы с начала года
Фото: Pixabay

Более 204 тысяч электронных заявлений оформил Росреестр Москвы с начала года

Полина Долганова

Город

Росреестр Москвы принял 204 575 онлайн-заявлений за четыре месяца с начала 2021 года. Этот показатель в два раза превышает статистику прошлого года за аналогичный период. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Москве.

Так, в апреле Росреестр принял более 61 тысячи заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку недвижимости на кадастровый учет. Показатель не только увеличился по сравнению с 2020 годом, но и превзошел мартовскую статистику текущего года.

— При этом, когда в прошлом году во время локдауна многие организации вынуждены были ограничить свою деятельность, Росреестр продолжил осуществлять онлайн-регистрацию объектов недвижимости, — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он заключил, что всего с 2015 года Управлением было обработано свыше 1,2 миллиона пакетов документов.

Ранее столичное управление Росреестра совместно с московской Кадастровой палатой внесли в реестр недвижимости сведения о новой школе в районе Солнцево.

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