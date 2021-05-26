Московский Росреестр оформил новую школу в Солнцеве на 825 учеников

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Домостроительная улица, 4А Карта всех событий

Столичное управление Росреестра совместно с московской Кадастровой палатой внесли в реестр недвижимости сведения о новой школе в районе Солнцево. Здание расположено по адресу улица Домостроительная, дом 4а.

Площадь здания составляет более 18 тысяч квадратных метров. На территории школы оборудованы детские и спортивные площадки, проведено благоустройство. Учреждение рассчитано на 825 учеников.

В нем предусмотрены три спортивных зала, кинофотолаборатория, библиотека и кабинет IT-полигона. Ученики смогут обучаться вокалу и актерскому мастерству. В здании оборудованы два лифта и имеются классы для обучения маломобильных детей.

— Всего за четыре месяца в реестр внесены сведения по 14 детским учреждениям: восьми школам и шести детским садам в разных округах Москвы, общей площадью свыше 60 тысяч квадратных метров, — рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве Сергей Исмунц.

Также он отметил, что в этом году темпы появления новых учебных заведений значительно превышают прошлогодние.

Ранее сообщалось, что школы и детские сады также построят на месте бывшей промзоны Октябрьское Поле.

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