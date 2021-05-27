Андрей Бочкарев: Уже 90-ю новостройку по реновации сдали в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Под заселение в столице передали 90-й по счету дом, построенный по программе реновации. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства.

По его словам, продолжается переселение 38,9 тысячи участников программы из 260 старых домов. Причем 30,7 тысячи москвичей уже переехали в новые квартиры.

Андрей Бочкарев добавил, что в городе по программе реновации построили и ввели в эксплуатацию 114 домов — это 1,3 миллиона квадратных метров жилищной площади. Кроме того, строительство 173 домов продолжается, еще 90 объектов проектируются.

Ранее сообщалось, что жилой дом на 165 квартир построят по реновации в районе Соколиная Гора.

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