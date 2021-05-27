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Жилой дом на 165 квартир построят в районе Соколиная Гора
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жилой дом на 165 квартир построят в районе Соколиная Гора

Полина Долганова

Город
улица Гаражная, владение 3, район Соколиная Гора, ВАО. Карта всех событий

Жилой дом на 165 квартир построят в районе Соколиная Гора по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Здание расположено по адресу улица Гаражная, владение 3, район Соколиная Гора, ВАО.

Проект предусматривает установку шумозащитного экрана, создание проездов и тротуаров, оборудование зон для отдыха, детской и спортивной площадок.

Придомовая территория будет также благоустроена: на ней разобьют газоны и организуют подземную автостоянку.

— В нежилой части расположатся группы помещений, где сможет разместиться центр информирования населения с информационной и рабочими зонами, детским уголком, комнатой отдыха и помещениями сотрудников, — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова руководителя ведомства Валерия Леонова.

Квартиры будут отделаны на уровне комфорт-класса, связь между этажами здания планируется обеспечить за счет трех лифтов.

Ранее сообщалось, что дом на 306 квартир введут в эксплуатацию в Бескудниковском районе для переселения участников программы реновации столичного жилфонда в 2022 году.

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