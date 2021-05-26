Петр Толстой: Ожидаем, что новый каток в Капотне откроется уже этой зимой

Фото: Александр Чикин

Депутат Государственной думы от Люблинского округа Петр Толстой заявил, что новый каток в районе Капотня, как ожидается, будет запущен уже этой зимой. Это будет не просто каток, а многофункциональный спортивный объект с разнообразной инфраструктурой и полноценной парковкой.

— Был здесь, еще когда выбирали новое место для катка. Мы старались найти такое место, чтобы не пришлось вырубать деревья. Предварительно могу сказать, что к декабрю спорткомплекс должен заработать. Здесь будут каток, ледовая площадка, раздевалки и многое другое. Планируются и комфортные зоны для парковки — хоккеистов у нас в Капотне много, — сказал Толстой.

Концепцию проекта, разработанную ГБУ «Автомобильные дороги», оценил не только Петр Толстой, но и пришедшие на встречу с ним жители Капотни. Летом каток и ледовая площадка превратятся в площадку для футбола и волейбола, также посетители спорткомплекса смогут поиграть в настольный теннис. Планируется построить уютные раздевалки и помещение администрации.

Ранее каток Капотни находился в 1-м квартале. Теперь там стартовая площадка дома в рамках программы реновации. Жители района попросили парламентария посодействовать в строительстве катка на новом месте, и депутат пообещал взять вопрос под контроль.

На днях Петр Толстой обратился к мэру Москвы Сергею Собянину по поводу строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Выхине-Жулебине. В районе, где проживает больше 200 тысяч человек, сейчас всего два ФОК.

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