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Петр Толстой: У каждого москвича должна быть возможность заниматься спортом рядом с домом
Фото: Александр Чикин

Петр Толстой: У каждого москвича должна быть возможность заниматься спортом рядом с домом

Павел Гриднев

Общество

Депутат Государственной думы от Люблинского округа Петр Толстой заявил о необходимости открытия новых физкультурно-оздоровительных комплексов в Юго-Восточном округе Москвы. В субботу Толстой побывал на Кубке России по хоккею на роликах в районе Выхино-Жулебино. Поздравив с победой победителей и призеров соревнований, 11–12 летних ребят, депутат заявил, что гордится успехами представителей Выхина-Жулебина на европейском уровне.

— Так здорово, что у вас есть занятие, которое вам нравится, так здорово, что вы команда, и очень здорово, что эта команда достигает значимых, признанных на международной арене результатов. Я очень надеюсь, что в ближайшее время нам удастся в Выхине открыть еще физкультурно-оздоровительный комплекс, потому что нам не хватает спортивных объектов в наших районах. Будем стараться сделать так, чтобы вы могли заниматься спортом круглый год, тогда, когда вам удобно, рядом с домом, — заявил Толстой.

В Выхине-Жулебине о проблеме недостатка спортивной инфраструктуры знают не понаслышке. Жители района рассчитывают, что вопрос строительства ФОКа с ледовой ареной на пересечении улицы Авиаконструктора Миля с Жулебинским бульваром будет в ближайшее время решен. Ранее депутату передали подписи под обращением с просьбой посодействовать строительству нового спорткомплекса.

— У каждого москвича, вне зависимости от того, в каком районе нашего замечательного города он живет, должна быть возможность заниматься спортом рядом с домом, — подчеркнул Толстой.

Отметим, что в другом районе Юго-Восточного округа, Капотне, скоро появится новый спорткомплекс, где зимой будет работать ледовый стадион. Ранее на месте старого катка были начаты работы по возведению жилого дома по программе реновации.

Читайте также: Москвичи попросили Петра Толстого посодействовать строительству ФОК в Выхине-Жулебине

Спортзанятие физкультуройМосква
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