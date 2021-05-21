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Москвичи попросили Петра Толстого посодействовать строительству ФОКа в Выхино-Жулебино
Фото: Александр Чикин

Москвичи попросили Петра Толстого посодействовать строительству ФОКа в Выхино-Жулебино

Павел Гриднев

Общество

Жители района Выхино-Жулебино обратились к депутату Государственной думы от Люблинского округа Петру Толстому с просьбой посодействовать в решении вопроса о строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса на территории района. Депутату передали около тысячи подписей под соответствующим обращением. Толстой принял документ и пообещал, что займется решением проблемы недостатка ФОКов в одном из крупнейших районов Юго-Восточного округа.

— Я получил большое количество обращений от жителей. Сейчас на целый район в 220 тысяч человек всего два спортивных объекта – это крайне мало. Обращусь к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой помочь в решении этого вопроса – району нужен новый спортивный комплекс, — заявил Петр Толстой.

Глава муниципального округа Выхино-Жулебино Георгий Местергази поддерживает пожелание жителей района. По его словам, на территории Выхина-Жулебина есть свободные площади, на которых можно разместить необходимые спортивные объекты.

— Эти территории расположены между двумя микрорайонами, и строительство на них новых ФОКов позволит в шаговой доступности заниматься спортом как жителям микрорайона Выхино, так и микрорайона Жулебино, — сообщил Местергази.

По словам жительницы Выхина-Жулебина Надежды Рафаиловой, району необходим спорткомплекс, который будет функционировать круглый год – с бассейном, катком, тренажерным залом, секциями. Появление такой арены поможет в том числе разнообразить досуг подростков и молодежки – абонементы в фитнес-центры довольно дорогие, а ФОК с небольшой платой решил бы проблемы для многих семей.

— Главное – чтобы в спорткомплексе можно было заниматься круглый год и в любую погоду. Детям нужно прививать любовь к спорту, да и пожилым людям нужна возможность двигаться, заниматься спортом, — сказала она.

Сейчас на территории района расположено всего два физкультурно-оздоровительных комплекса – это бассейн и теннисный центр, причем оба относятся к микрорайону Жулебино.

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