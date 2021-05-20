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Петр Толстой заявил, что дворы в Кузьминках должны заасфальтировать максимально оперативно
Фото: Александр Чикин

Петр Толстой заявил, что дворы в Кузьминках должны заасфальтировать максимально оперативно

Василий Плиткин

Общество
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки Карта всех событий

Депутат Государственной Думы от Люблинского округа Петр Толстой заявил, что вопрос асфальтирования ряда дворов в Кузьминках должен быть решен в ближайшее время. Жители района обратились к Толстому с просьбой взять эту проблему под контроль: асфальтовое покрытие во многих дворах серьезно пострадало после рекордных зимних снегопадов.

— Хочу сказать, что этот вопрос – асфальтирования дворов – принципиальный для жителей Кузьминок. Даже если есть стартовая площадка для дома по программе реновации, благоустройство – это повседневная жизнь. И никаких поправок на то, что все равно будет строительство, быть не должно. Я возьму на контроль вопрос, — заявил Толстой членам инициативной группы.

Перед встречей с активистами депутат прогулялся по дворам и оценил их состояние. То, что уже несколько месяцев никто не предпринимает усилий, чтобы привести в порядок асфальтовое покрытие, возмутительно, считает парламентарий. Толстой потребовал, чтобы проблемы была решена в максимально сжатые сроки.

Помимо ситуации во дворах, людей беспокоит и состояние парка «Кузьминки», где вроде бы начали делать дорожки, но уже около полугода работа стоит. Петр Толстой пообещал участникам инициативной группы, что и эту ситуацию возьмет под контроль.

— У нас в районе живет много пожилых людей. Для них ямы и провалы на пешеходных дорожках — действительно серьезная проблема, — заявила одна из активисток.

В рамках ремонтных работ планируется восстановить асфальтовое покрытие во дворах на Волгоградском проспекте, улицах Юных Ленинцев, Зеленодольской, Жигулевской и ряде других. Как сообщил глава управы Олег Пундель, присутствовавший на встрече, работы начнутся в ближайшее время.

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дворБлагоустройствоПетр Толстой
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