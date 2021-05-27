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Дом на 306 квартир в Бескудниковском районе введут в эксплуатацию в 2022 году
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Дом на 306 квартир в Бескудниковском районе введут в эксплуатацию в 2022 году

Полина Долганова

Город
Коровинское шоссе, владение 10Карта всех событий

Дом на 306 квартир введут в эксплуатацию в Бескудниковском районе для переселения участников программы реновации столичного жилфонда в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Здание расположено по адресу Коровинское шоссе, владение 10.

К настоящему моменту в доме уже завершены подготовительные работы и выполнен вынос инженерных сетей из пятна застройки.

— Строители приступили к разработке грунта котлована и устройству фундаментной плиты, — цитируют в сообщении слова руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

Дом будет состоять из трех секций. Общая площадь квартир в новостройке составит 17 тысяч 625 квадратных метров. Для маломобильных людей строители оборудуют пять специальных квартир.

На первых этажах для жильцов будут открыты магазины, кафе и салоны красоты. Придомовую территорию также благоустроят, пишет агентство городских новостей «Москва».

Напомним в 2021 году в эксплуатацию планируется ввести более 90 домов по программе реновации.

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