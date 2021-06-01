Москвичам рассказали, как столичные волонтеры помогают детям

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Ресурсный центр «Мосволонтер» оказывает поддержку благотворительным проектам по оказанию помощи детям, а также городским мероприятиям для юных москвичей, которые борются с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщили в столичном комитете общественных связей и молодежной политики во вторник, 1 июня.

— Ребята всегда очень тепло встречают, когда мы приходим. Они с нетерпением нас ждут, сразу бегут рассказывать новости, делиться своими победами или успехами. Мы же им рассказываем свои истории из жизни или сказки, — рассказала волонтер Вероника Фаянцова.

Так, в детских больницах и хосписах добровольцы устраивают для детей костюмированные представления, квесты и мастер-классы. Во время пандемии им не удавалось посещать детей лично, вместо этого они сдавали для них кровь.

Кроме того, ежегодно волонтеры помогают организаторам оздоровительно-реабилитационного центра «Шередарь». Они играют и общаются с детьми, посещают мастер-классы и помогают им в реабилитации в течение 13 дней.

Все добровольцы, уточнили в «Мосволонтере», проходят обучение, прежде чем начать посещать специализированные организации для детей. Это помогает им общаться и находить нужный подход ко всем детям.

Отмечается, что в День защиты детей волонтеры поучаствуют в проведении инклюзивного творческого фестиваля от благотворительного фонда «Образ жизни». Для детей подготовили мастер-классы по живописи по воде, а также занятия с кинетическим песком, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее жителям столицы рассказали об НКО, которым нужна помощь волонтеров.

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