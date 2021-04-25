Москвичам рассказали об НКО, которым нужна помощь волонтеров

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Помощь волонтеров требуется каждому благотворительному фонду. О том, каким некоммерческим организациям (НКО) могут помочь москвичи, рассказали в столичном комитете общественных связей и молодежной политики.

Так, неравнодушные горожане в мае получат возможность принять участие в волонтерской программе фонда защиты животных «Вирта» во время их традиционной выставки-пристройства животных «Надо брать!».

Москвичи также могут стать частью волонтерского клуба «Добрый день» при фонде «Движение — это жизнь», который помогает детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В их деятельность входит организация фестиваля гражданской активности и благотворительности «Добрые люди», а также сбор средств на проекты фонда во время благотворительных концертов. Каждый участник получит форму и книжку, где будут отмечены все добрые дела.

Можно поддержать городские НКО и при помощи профессиональных умений — этот вид волонтерства называется pro bono. Так, фонду «Живи», который помогает детям с онкогематологическими заболеваниями, требуются журналисты, SMM-менеджеры, фотографы и юристы. Кроме того, желающие могут стать донорами крови и костного мозга для подопечных фонда.

Программа «Благотворительная доставка» от проекта «Дари еду» занимается обеспечением горячими обедами одиноких пенсионеров и людей с инвалидностью. Волонтеры доставляют их шесть дней в неделю. Как правило, один волонтер обходит три адреса неподалеку от места получения обедов, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали, чем занимаются «серебряные» волонтеры.

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