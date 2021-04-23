Экология, спорт и патронатные акции: в Москве обсудили ключевые направления развития волонтерства

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Москве в прямом эфире обсудили ключевые направления развития добровольческой деятельности среди школьников и студентов: недавно в столице прошел ежегодный съезд волонтерского движения. Организатором проекта выступил Московский центр «Патриот.Спорт», курирующий развитие волонтерства в столичных школах и колледжах. Отчетное мероприятие прошло в онлайн-формате, запись трансляции доступна на YouTube-канале центра.

С приветственным словом к участникам обратился директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев. На съезде выступили куратор городского проекта «Московский корпус наставников в образовании», кандидат педагогических наук Олег Решетников; режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов России Сергей Струсовский, педагог-организатор колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова Людмила Шевченко, заместитель директора школы № 1155 по воспитательной работе Юлия Максимова, руководитель волонтерского отряда образовательного центра «Протон» Мария Люкманова, а также школьники, студенты колледжей и сотрудники Московского центра «Патриот.Спорт». Модератором дискуссии стал победитель регионального этапа конкурса «Доброволец России — 2020» в номинации «Рожденные помогать», ученик школы № 2005 Федор Курило.

Участники съезда поговорили о школе волонтеров «Добровольчество», которая в этом учебном году проходит в онлайн-формате, ключевых мероприятиях в образовательных организациях Москвы и подробно остановились на каждом из направлений волонтерства. Так, курсанты и преподаватели юридического колледжа затронули тему профессионального волонтерства и рассказали о реализации проекта «Правовой навигатор». Эту образовательную инициативу предложили в колледже во время уроков по профилактике негативного поведения школьников. На занятиях по праву ребятам рассказывают, например, о том, как юридически правильно вести себя в конфликтных ситуациях или защищать свои трудовые права. Сегодня проект успешно тиражируется: сначала школьникам и студентам Москвы объясняют основные статьи законодательства в разных областях, а затем слушатели готовят мастер-классы по выбранным темам и сами становятся спикерами.

Один из блоков программы был посвящен социальному волонтерству. Об этом направлении добровольчества рассказали учащиеся и педагоги образовательного центра «Протон». Ребята поделились своими впечатлениями об участии в добровольческих проектах. Так, Валерия Прохонова остановилась на серии мероприятий «Новогодняя мечта» и рассказала о том, как волонтеры отряда «Протошки» подарили воспитанникам детского дома подарки, о которых те мечтали. А Даниилу Бронникову больше всего запомнилась благотворительная инициатива «Коробка храбрости»: вместе с родителями парень собрал игрушки для детей, находящихся в больнице. Такая практика дает видимые результаты: подарки радуют маленьких пациентов, помогают им взбодриться и быстрее набраться сил.

Помимо этого, зрителей трансляции пригласили принять участие в новом благотворительном проекте Московского центра «Патриот.Спорт» «Лохматая посылка». Для этого необходимо собрать небольшие посылки с кормом, бытовыми принадлежностями, амуницией и медикаментами, которые передадут в приюты для бездомных животных.

Развитие экологического волонтерства проиллюстрировал проект «Муравейник». Это кружок для первоклассников, в котором детям рассказывают о том, почему важно беречь природу. В июне 2020 года уроки экологии перешли в онлайн-формат.

В рамках другого проекта «Экокарта города» жители столицы отмечают известные им пункты приема вторичного сырья, а участники школьных волонтерских отрядов дистанционно собирают всю информацию в единую интерактивную карту.

В дискуссии о развитии спортивного волонтерства участники обсудили тему инклюзии и подготовку массовых событий. А в разговоре о патронатном волонтерстве гости поделились опытом проведения мероприятий по уходу за памятниками и организации патриотических концертов. Так, в проекте «Волонтеры — ветеранам», который реализуется в столице уже шесть лет, ребята записывают на видео слова поддержки и пожелания пожилым людям, а также свои творческие номера. На данный момент поздравительные ролики для пожилых людей подготовили учащиеся сорока московских школ.

Кандидат педагогических наук Олег Решетников рассказал о педагогическом волонтерстве, московском корпусе наставников в образовании и отметил важность преемственности поколений добровольцев. А режиссер Сергей Струсовский представил проект «Анимация в твоем смартфоне», где школьники под руководством наставников готовят мультфильмы, посвященные волонтерству.

В завершение мероприятия собравшиеся сделали общий вывод: заниматься волонтерством сегодня необходимо, но популяризировать этот вид деятельности можно только подавая пример. Чтобы увлечь детей идеей помощи людям, учитель сам должен быть добровольцем.

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