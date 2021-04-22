Москвичам рассказали, чем занимаются «серебряные» волонтеры

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Волонтеров старше 55 лет называют «серебряными». Им удается участвовать в большом количестве мероприятий, при этом успевая заниматься спортом.

Более 180 добровольцев старшего поколения уже успело принять участие в 12 спортивных, образовательных и мемориальных мероприятиях с начала этого года. В частности, они помогли привести в порядок места захоронений участников Великой Отечественной войны.

— Мы всегда держались вместе, помогали друг другу в учебе и не только, а еще детьми мы всегда подбирали на улице кошек, собак, птиц — всех, кто нуждался в помощи. Плюс в советское время были пионеры, комсомол — там тоже занимались общественной работой, по сути — волонтерством, только тогда это так не называлось, — рассказала ветеран волонтерского движения Ольга Кузина.

В ее активе — две Олимпиады, Кубок конфедераций FIFA 2017 в Москве, а также «Бессмертный полк». Впервые добровольчеством она занялась на Олимпиаде-80, которая прошла в столице. Она в совершенстве владела английским языком — поэтому ее без проблем туда взяли.

Александр Подстрижень стал волонтером в 2018 году, но уже успел принять участие в десятках мероприятий.

— Я помогаю в Музее Победы, являюсь «Волонтером Победы», «серебряным» волонтером, также состою в организации «Живу спортом». Конечно, из-за пандемии был большой перерыв, но сейчас все снова активизировалось, — рассказал он.

По его словам, «ноги иногда устают, но эмоциональный заряд получаешь огромный», ведь мужчина чувствует, что он занимается полезным делом. Недавно, например, он был помощником по вакцинации.

Есть среди пожилых волонтеров и те, кого больше всего увлекает патриотическое направление.

— Всю жизнь я была человеком активным и занималась общественной деятельностью. А когда ушла с работы, решила посвятить себя волонтерству, чтобы не сидеть на лавочке у подъезда и не чувствовать себя лишенной жизни, — объяснила Наталья Федорова.

Стать волонтером ее подтолкнуло 70-летие Великой Победы. После этого она участвовала в «Линии памяти» и в «Бессмертном полку». Федорова обзавелась большим количеством друзей благодаря новому хобби. Они часто встречаются в музеях и театрах, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве.

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