Сергей Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

В столице существует экосистема поддержки добровольчества и благотворительности, в которую входит более 3,5 тысячи некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 18 апреля. Глава города отметил, что без них невозможно представить жизнь столицы.

— Социальным службам эту душевность не заменить. Поэтому мы привлекаем волонтеров, насколько это возможно, — рассказал Собянин.

Благодаря переводу службы занятости в центры «Мои документы» освободилось несколько десятков помещений. Городские власти решили их не продавать, а отдать НКО, которые занимаются социальной поддержкой населения. На поддержку благотворительных организаций в городе в 2020 году было выделено более миллиарда рублей, заявил мэр в эфире «России 1».

— Это грантовая поддержка, финансовая поддержка, материальная поддержка, организационная, ресурсная, — пояснил Сергей Собянин.

Также на портале mos.ru в октябре прошлого года появился благотворительный сервис. Он позволяет делать пожертвования фондам, которым хочется помочь, причем одновременно с оплатой обычных счетов.

Ресурсный центр «Мосволонтер», на котором зарегистрированы более 120 тысяч добровольцев, за семь лет реализовал 700 проектов. Он является крупнейшим центром поддержки волонтерского движения в стране.

Кроме того, в разных округах Москвы расположены 11 коворкингов, которыми бесплатно могут воспользоваться любые городские социально ориентированные организации, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно о том, что более 38 тысяч школьников и студентов вовлечено в волонтерское движение города.

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